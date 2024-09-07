Dodge представила миру сверхмощную версию хэтчбека Hornet мощностью 1070 лошадиных сил.

Hornet стал ключевым модельным рядом Dodge за последние десять лет, внося значительные инновации, но его прием встретили со скепсисом - всего 23 436 единиц предполагается продать в Соединенных Штатах в текущем году. В то же время Ford реализовал 37 943 автомобиля Escape только за второй квартал.

Фото: Carsweek.ru

Dodge наконец-то представил впечатляющий Hornet.

К сожалению, приобрести его будет невозможно, поскольку модель будет готова к участию в серии Nitrocross с 2024 по 2025 год. Hornet R/T FC1-X, предназначенный для участия в классе Group E, является электромобилем высокой производительности с четырьмя двигателями осевого потока, общей мощностью 1070 л.с. (798 кВт / 1085 л.с.). Эти характеристики позволяют полноприводному автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч за 1,4 секунды.

Помимо выдающейся технической оснастки, раллийный автомобиль имеет характерный дизайн Dodge, который достойно отражает дорожную версию модели. Конечно, модели FC1-X и дорожный вариант различаются, FC1-X представляет собой двухдверное купе с массивным задним аэродинамическим обвесом, который не оставит равнодушными поклонников гонок NASA.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наш ресурс сообщал о том, что карбоновые диски для Dodge Demon 170 были стоимостью как хорошая "однушка" в Москве. То, что изначально предлагалось в качестве заводской опции за 11 495 долларов или 1 031 131 рубль для всех четырех колес мощного Dodge Challenger Demon 170, сейчас продают покупателям за значительно более высокую цену, из-за действий хитрых дилеров.