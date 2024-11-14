Начался прием предзаказов на новый кроссовер Tiggo 9 от компании Chery

Китайская автомобильная компания Chery представила возможность оформления предварительного заказа на свой новый флагманский кроссовер - модель Tiggo 9. Конкретная дата начала продаж будет объявлена в декабре текущего года, как сообщает официальный пресс-релиз представителей бренда.

Габариты семиместного кроссовера составляют 4 810 мм в длину, 1 925 мм в ширину и 1 741 мм в высоту. Расстояние между осями колес составляет 2 800 мм. Автомобиль Chery Tiggo 9 оснащен 2-литровым турбированным бензиновым двигателем, который развивает мощность 249 лошадиных сил и 375 Нм крутящего момента. Разгон с нуля до 100 км/ч занимает 8 секунд.

Особенностью внешнего вида Chery Tiggo 9 являются плавные аэродинамичные линии кузова, гармонично сочетающиеся с массивной решеткой радиатора, украшенной элементами в форме ромбовидных ячеек, создающих ассоциации с взглядом тигра во тьме. Дизайн передней части автомобиля вдохновлен характерными чертами тигра, подчеркнутыми надбровными дугами и острыми «зубами». А декоративный узор вокруг противотуманных фар, названный "Tiger Stripe Loop", напоминает полосы меха хищника.

В салоне автомобиля осуществлена удобная компоновка кресел по схеме 2+3+2. При сложенных задних сиденьях общая площадь грузового отсека достигает 2,1 квадратных метра. Сиденья обтянуты натуральной кожей с перфорацией для улучшенной вентиляции. Водительское кресло оснащено 8-ми направлениями электрорегулировок и поддержкой поясничного отдела, а также функцией массажа. Сиденья второго ряда оборудованы электроприводом, а в третьем ряду регулировка осуществляется вручную.