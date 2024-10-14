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BMW выпустит две разные M3 новой генерации.

Руководитель BMW M Фрэнк ван Мил в беседе с Bimmer Today рассказал, каким будет новый BMW M3. Он ещё раз подтвердил анонс электрического M3. Такой получит сразу четыре двигателя.
А
Антон Звонкий
14.10.2024, 13:33·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Руководитель BMW M Фрэнк ван Мил в беседе с Bimmer Today рассказал, каким будет новый BMW M3.

Он ещё раз подтвердил анонс электрического M3. Такой получит сразу четыре двигателя. Также в компании работают над обновленными хетчбэками i4 на новой силовой установке. Эти электрокары немцы уже больше двух лет трестируют на дорогах общего пользования. Максимальная мощность баварского электромобиля может достигнуть 1341 л.с., по предварительной информации.

Бензиновая версия по части мощности будет скромнее. Однако ее сильной стороной станет динамика, которую гарантирует меньший вес, если сравнивать с батарейным вариантом.

Электрический M3 построят на платформе BMW Neue Klasse EV. А вот бензиновому варианту прочат обновленную версию платформы CLAR, на которой базируется актуальный M3. Как отметил Фрэнк ван Мил в разговоре с журналистами, от нынешнего 3-литрового рядного 6-цилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом марка отказываться не собирается. Инженеры будут периодически дорабатывать его под действующие эконормы, чтобы он продержался на конвейере как можно дольше.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компания BMW презентовала концепт купе Skytop на платформе от суперкара M8.

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