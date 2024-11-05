Honda и Maruti Suzuki объявили о выходе обновленных седанов

Седаны Maruti Suzuki Dzire и Honda Amaze выйдут на индийский авторынок в обновлённых вариантах. В плане внешности они станут выглядеть более дорого, в том числе за счет оригинального декора.

Оба автопроизводителя уже запустили тизерные кампании, чтобы постепенно подогревать интерес покупателей к обновлённым седанам.

Honda Amaze 3-го поколения получит более дерзкий дизайн с выразительной шестиугольной радиаторной решеткой и удлиненной оптике на светодиодах. Такую раньше получали более крупные и дорогие модели Honda. На переднем бампере теперь красуются спортивные воздухозаборники, а украшением капота стали более резкие выштамповки. Задние фонари стали затемненными - хороший ход, чтобы привлечь внимание более молодёжной аудитории.

А вот платформу Honda Amaze, по всей видимости, сохранит. Здесь все остается неизменным с 2018 года. Агрегатную связку тоже трогать не станут: 1,2-литровый 89-сильный четырехцилиндровый бензиновый мотор в связке с МКПП или вариатором.

Фото: Carsweek.ru

Новый Dzire от Maruti Suzuki получает крупную решетку радиатора, тонкую оптику и более стройные пропорции. Салон же пока очень похож на интерьер «донорского» Swift, хотя появились новые варианты отделки.

Компактный седан базируется на платформе Heartect, а под его капотом располагается 1,2-литровый 82-сильный трехцилиндровый бензиновый мотор. Со временем на рынок выйдет газовый вариант седана. Трансмиссия - 5МКПП или вариатор.

Фото: Carsweek.ru

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