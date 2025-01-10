Продажи улучшенных «ГАЗелей» и «Соболей» начались: на новом уровне комфорта.

На Горьковском автозаводе представили обновленные версии коммерческих автомобилей «Соболь NN» и «Газель NN», которые были дополнены рядом опций для повышения комфорта водителя. Теперь данные модели доступны для заказа у автодилеров, но информации о ценах пока нет — все заинтересованные лица придется узнавать эту информацию лично.

Согласно данным портала Wroom, автомобили были оборудованы обогревом руля, системой контроля давления в шинах, передними и задними парктрониками, а также системой контроля слепых зон, которая поможет избежать столкновений с другими автомобилями на дороге в смежных полосах.

Фото: Автоновости Дня

Напомним, что автомобили из линейки «Газель NN» производятся в Нижнем Новгороде с начала 2021 года и их стоимость на данный момент стартует от 3 450 000 рублей. В отличие от них, более компактный «Соболь NN» был представлен в конце 2022 года, и его цена стартует от 3 300 000 рублей.

Интересно отметить, что в ноябре прошлого года дилеры ГАЗа начали прием предварительных заказов на две новые версии полноприводного «Соболь NN 4×4». Первая модификация представляет собой цельнометаллический фургон с трехместной кабиной и грузовым отсеком, доступная за 3 615 000 рублей. Вторая же — грузопассажирский фургон с двумя рядами сидений, который можно приобрести за 3 740 000 рублей.