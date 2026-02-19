Red Bull продлила спонсорский контракт с Visa

Команды Racing Bulls и Red Bull Racing объявили о продлении спонсорских соглашений с международной платёжной системой Visa.

Для коллектива Racing Bulls компания Visa сохранит статус титульного партнёра, что позволит команде из Фаэнцы выступать под прежним официальным именем — Visa Cash App Racing Bulls.

Red Bull Racing также продолжит сотрудничество с Visa. Логотип компании, как и ранее, появится на переднем антикрыле гоночного болида RB22 в новом сезоне. Помимо этого, Visa останется партнёром двух автомобилей Red Bull, участвующих в женской гоночной серии F1 Academy.

Исполнительный директор Racing Bulls Петер Байер отметил: «Мы гордимся продлением сотрудничества с Visa и продолжаем развивать мощный импульс, начатый в 2024 году.

Visa всегда была исключительным партнёром для команды, разделяя наше стремление к инновациям, работе с болельщиками и оказанию значительного влияния на спорт через нашу работу по воспитанию будущих чемпионов на трассе и за её пределами. Мы рады продолжению сотрудничества с Visa, расширяя границы возможного».