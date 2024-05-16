Команды получили задание на разработку нового Договора согласия

Исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей поделился информацией о перспективах подписания нового Договора согласия с командами Формулы 1. По словам Маффея, документ планируется ввести в действие с 2026 года.

Предстоящие дискуссии по этому вопросу, по мнению руководителя, не должны вызвать серьезных разногласий. По его мнению, улучшение финансового положения команд после того, как Формула 1 перешла под контроль Liberty Media, смягчит процесс переговоров.

Грег Маффей высказался следующим образом: "Мы только что отправили всем проект нового Договора согласия. С некоторыми командами уже были переговоры, с другими они пока предстоят, но мы надеемся на плавное разрешение всех вопросов.

Несомненно, есть коллективы, которые надеются на больший финансовый вклад с нашей стороны, чем мы готовы предоставить, поэтому некоторые непонимания возможны. Однако я полагаюсь на позитивный настрой. Мы создали условия, позволяющие командам не только увеличить свои доходы от участия в Формуле 1, но и заключать крепкие спонсорские соглашения, как это сделали Red Bull, McLaren и даже Ferrari с HP".

"Состояние команд существенно улучшилось с момента нашего вмешательства. Поэтому я надеюсь, что взаимопонимание будет поддержано и в будущем", - заключил Грег Маффей.