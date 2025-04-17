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Комацу: Проблема с раскачкой машины ещё не полностью решена

Haas F1 модернизировала машину после проблем в Мельбурне: как команда борется с раскачкой и стремится к успеху. Комацу гордится командой и гонщиками, но осторожен перед новыми вызовами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.04.2025, 13:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Haas F1, Айо Комацу, выразил радость по поводу успешной отыгрыша после неудачного выступления в Австралии. К пятому этапу сезона команда занимает 5-е место в общем зачёте среди конструкторов.

Проблема вертикальной раскачки машины Haas в скоростных поворотах была отмечена на Гран При Австралии из-за конструктивных особенностей днища VF-25. В Китае ситуация улучшилась благодаря более ровной трассе, что позволило гонщикам продемонстрировать лучшие результаты. В Шанхае Эстебан Окон и Оливер Берман смогли заработать очки благодаря меньшему влиянию данной проблемы.

На этапе в Японии Haas представила обновленную версию днища, которая направлена на улучшение стабильности автомобиля в скоростных поворотах при минимальном дорожном просвете шасси.

В Сузуке только Оливер Берман смог попасть в призовую десятку, но в Бахрейне машины Haas продемонстрировали хорошую конкурентоспособность: Оливер финишировал на 10-м месте, а его напарник на 8-й позиции.

Комацу отметил, что команда работала сообща, чтобы найти решение для улучшения производительности автомобилей. Он выразил уверенность в команде и гордость за ее усилия, подчеркнув важную роль гонщиков в этом процессе.

Комацу также признал, что проблема с вертикальной раскачкой пока не полностью устранена и может возникнуть на некоторых трассах. Он подчеркнул важность поиска оптимальных настроек для каждой гонки с целью достижения максимальных результатов.

Источник

Айо Комацу (29)Haas F1 Team (141)

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