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Дуэн уходит из Alpine F1, на его место придет Колапинто

Альпайн официально подтвердил замену пилотов на пять гонок. Франко Колапинто станет напарником Пьера Гасли, а Джек Дуэн станет первым резервным пилотом. Советник команды подчеркнул важность ротации для максимальной реализации амбиций в будущем.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.05.2025, 11:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В команде Alpine подтвердили смену состава пилотов на ближайшие пять гонок от Имолы до Австрии. Перед этапом в Сильверстоуне планируется новая оценка ситуации.

На пока что временное замещение партнера Пьера Гасли выступит Франко Колапинто, в то время как Джек Дуэн станет первым резервным пилотом команды.

Франко будет выступать под номером #43.

Согласно словам советника и руководителя команды Флавио Бриаторе, решение о замене пилотов было принято после анализа первых гонок сезона.

«У нас есть необходимость провести ротацию состава, учитывая близость между пилотами и улучшения машины за последний год. Сезон 2026 года играет важную роль для Alpine, и оценка пилотов в текущем сезоне поможет нам реализовать наши амбиции в будущем наиболее эффективно», - отметил Бриаторе.

«Мы продолжаем поддерживать Джека, который в этом сезоне показал себя с профессиональной стороны. Следующие пять гонок позволят нам попробовать новый формат, и затем мы сможем оценить наши возможности», - добавил он.

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