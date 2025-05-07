Дуэн уходит из Alpine F1, на его место придет Колапинто

В команде Alpine подтвердили смену состава пилотов на ближайшие пять гонок от Имолы до Австрии. Перед этапом в Сильверстоуне планируется новая оценка ситуации.

На пока что временное замещение партнера Пьера Гасли выступит Франко Колапинто, в то время как Джек Дуэн станет первым резервным пилотом команды.

Франко будет выступать под номером #43.

Согласно словам советника и руководителя команды Флавио Бриаторе, решение о замене пилотов было принято после анализа первых гонок сезона.

«У нас есть необходимость провести ротацию состава, учитывая близость между пилотами и улучшения машины за последний год. Сезон 2026 года играет важную роль для Alpine, и оценка пилотов в текущем сезоне поможет нам реализовать наши амбиции в будущем наиболее эффективно», - отметил Бриаторе.

«Мы продолжаем поддерживать Джека, который в этом сезоне показал себя с профессиональной стороны. Следующие пять гонок позволят нам попробовать новый формат, и затем мы сможем оценить наши возможности», - добавил он.