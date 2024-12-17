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Экспертная оценка Колапинто: "Я считаю, что справился неплохо"

Во второй части сезона Франко Колапинто выступил в девяти Гран При за команду Williams, заменив уволенного Логана Сарджента. Несмотря на то, что контракт на следующий год ему не достался, гонщик остался удовлетворен своими выступлениями.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.12.2024, 16:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Во второй части сезона Франко Колапинто выступил в девяти Гран При за команду Williams, заменив уволенного Логана Сарджента. Несмотря на то, что контракт на следующий год ему не достался, гонщик остался удовлетворен своими выступлениями.

«В мире Формулы 1 часто говорят, что "ты хорош настолько, насколько хороша твоя последняя гонка". В своей последней гонке я столкнулся с некоторыми проблемами, но считаю, что справился достойно», - поделился своими мыслями Колапинто.

«С самой первой гонки в Монце мне пришлось многому научиться. Я старался извлечь максимум из предоставленной мне возможности выступать за Williams. Я очень благодарен команде за этот шанс», - добавил гонщик.

Первые пять этапов прошли для Франко Колапинто весьма успешно. Особенно трудно было в Бразилии, где гонщику пришлось столкнуться с дождем на трассе впервые в карьере в Формуле 1. «Это был сложный и важный опыт, который я обязан был получить», - сказал Колапинто.

«Во время гонки в Вегасе также было очень непросто. Подводя итог, думаю, что моя стратегия в квалификации была ошибочной. Но я понимаю, что это был важный урок для меня. Несмотря на ошибки, я получил множество ценных знаний и опыта. Моя мечта сбылась», - заключил гонщик.

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