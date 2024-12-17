Экспертная оценка Колапинто: "Я считаю, что справился неплохо"

Во второй части сезона Франко Колапинто выступил в девяти Гран При за команду Williams, заменив уволенного Логана Сарджента. Несмотря на то, что контракт на следующий год ему не достался, гонщик остался удовлетворен своими выступлениями.

«В мире Формулы 1 часто говорят, что "ты хорош настолько, насколько хороша твоя последняя гонка". В своей последней гонке я столкнулся с некоторыми проблемами, но считаю, что справился достойно», - поделился своими мыслями Колапинто.

«С самой первой гонки в Монце мне пришлось многому научиться. Я старался извлечь максимум из предоставленной мне возможности выступать за Williams. Я очень благодарен команде за этот шанс», - добавил гонщик.

Первые пять этапов прошли для Франко Колапинто весьма успешно. Особенно трудно было в Бразилии, где гонщику пришлось столкнуться с дождем на трассе впервые в карьере в Формуле 1. «Это был сложный и важный опыт, который я обязан был получить», - сказал Колапинто.

«Во время гонки в Вегасе также было очень непросто. Подводя итог, думаю, что моя стратегия в квалификации была ошибочной. Но я понимаю, что это был важный урок для меня. Несмотря на ошибки, я получил множество ценных знаний и опыта. Моя мечта сбылась», - заключил гонщик.