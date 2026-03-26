Колапинто: В скором времени машина будет ещё быстрее

Команда Alpine возлагала большие надежды на новый технический регламент и, по всей видимости, уже сумела добиться прогресса. Коллектив заработал очки на двух стартовых этапах сезона, что стало позитивным началом года.

В преддверии гоночного уик-энда в Сузуке Франко Колапинто выразил оптимизм по поводу текущей формы команды. По его словам, борьба за более высокие позиции по сравнению с прошлым годом придаёт уверенности всему коллективу.

Колапинто отметил, что изменения, произошедшие в этом сезоне, положительно сказались на результатах. По его мнению, новая машина стала заметно более конкурентоспособной, позволив Alpine сократить отставание от соперников.

Пилот также добавил, что команда ожидает дальнейшего улучшения темпа в ближайших гонках. Он подчеркнул, что с нетерпением ждёт продолжения сезона и рассчитывает регулярно зарабатывать очки для Alpine.

Говоря о предстоящем этапе, Колапинто отметил, что Сузука – новая трасса, и подход к работе здесь будет отличаться. По его словам, во время тренировок важно определить слабые стороны и подготовить машину к квалификации и гонке.