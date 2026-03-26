Колапинто: В скором времени машина будет ещё быстрее

Alpine нацелена на стабильные очки и прогресс с новым регламентом Формулы 1 в сезоне 2024, Франко Колапинто отмечает улучшение темпа команды.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
26.03.2026, 07:01·2 мин
Фото: F1news.ru

Команда Alpine возлагала большие надежды на новый технический регламент и, по всей видимости, уже сумела добиться прогресса. Коллектив заработал очки на двух стартовых этапах сезона, что стало позитивным началом года.

В преддверии гоночного уик-энда в Сузуке Франко Колапинто выразил оптимизм по поводу текущей формы команды. По его словам, борьба за более высокие позиции по сравнению с прошлым годом придаёт уверенности всему коллективу.

Колапинто отметил, что изменения, произошедшие в этом сезоне, положительно сказались на результатах. По его мнению, новая машина стала заметно более конкурентоспособной, позволив Alpine сократить отставание от соперников.

Пилот также добавил, что команда ожидает дальнейшего улучшения темпа в ближайших гонках. Он подчеркнул, что с нетерпением ждёт продолжения сезона и рассчитывает регулярно зарабатывать очки для Alpine.

Говоря о предстоящем этапе, Колапинто отметил, что Сузука – новая трасса, и подход к работе здесь будет отличаться. По его словам, во время тренировок важно определить слабые стороны и подготовить машину к квалификации и гонке.

Источник

Франко Колапинто (133)Alpine F1 Team (328)

