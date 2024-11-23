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Колапинто все еще не допущен к гонке

После серьезной аварии во второй части квалификации автогонок Франко Колапинто прошёл специальное обследование и на данный момент не допущен к участию в гонке. Окончательное решение по его участию будет принято завтра.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.11.2024, 11:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

После серьезной аварии во второй части квалификации автогонок Франко Колапинто прошёл специальное обследование и на данный момент не допущен к участию в гонке. Окончательное решение по его участию будет принято завтра.

«В ходе квалификации Франко попал в аварию и испытал удар, эквивалентный перегрузке более 50G, что привело к необходимости прохождения медицинских обследований», - сообщили из команды гонщика.

Сильное воздействие, которому подвергся Франко, вызывает серьезные опасения. Завтра ему будет проведено дополнительное обследование для выяснения возможности участия в гонке. Подчеркнуто, что здоровье гонщика на первом месте, и команда выражает облегчение, что в целом его состояние стабильное. «Мы будем информировать общественность по мере поступления новых данных», - говорится в официальном заявлении команды.

Источник

Williams (151)Франко Колапинто (25)

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