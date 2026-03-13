Колапинто: Необходимо выяснить причину недостатка скорости

Пьер Гасли успешно вышел в финал квалификации к спринтерской гонке Гран При Китая и показал седьмой результат, оставив позади обоих представителей команды Red Bull Racing. Партнер Гасли по Alpine, Франко Колапинто, занял шестнадцатое место.

Пьер Гасли после заезда отметил, что очень доволен итогами квалификации к спринту, особенно учитывая менее удачное выступление команды в Мельбурне неделей ранее. По словам гонщика, полученный в Австралии опыт оказался полезным, и к текущему уик-энду команда смогла прибавить в скорости. С первого круга, как подчеркнул Гасли, управляемость машины заметно улучшилась, а сама команда показала собранность и слаженность в работе.

Гасли также обратил внимание на то, что Alpine уверенно вышла в финал квалификации в соперничестве с представителями четырех ведущих команд. Он отметил, что чувствует себя комфортно за рулем, а потенциал болида явно выше, чем на предыдущем этапе. Гонщик выразил надежду сохранить позитивный настрой и побороться за очки в предстоящей спринтерской гонке.

Франко Колапинто оценил свой результат как неудачный, признав, что рассчитывал на более высокий итог. По его словам, ему не удалось сделать необходимый шаг вперед, чтобы побороться за выход в финал квалификации. Колапинто отметил, что сегодня ему не хватило темпа по сравнению с Гасли, и теперь предстоит разобраться в причинах этого отставания.

Он также подчеркнул, что Пьер был быстр и отлично справился с задачей, что важно для всей команды Alpine, которая ведет большую работу. Колапинто добавил, что у машины есть потенциал, и теперь его задача — понять, как максимально использовать возможности болида, а также определить области для личного прогресса.

Франко Колапинто заверил, что в спринте намерен отыграть несколько позиций и собрать максимум информации, которая пригодится в завтрашней квалификации.