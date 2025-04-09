Колапинто: У Алонсо форма лучше, чем у любого из нас

Фернандо Алонсо выразил недовольство началом текущего сезона, отметив, что болид Aston Martin не обеспечивает возможности борьбы за топ-10, и его счет пока не содержит очков. Тем не менее, для молодых гонщиков он остается ярким примером долголетия и правильного подхода к гонкам.

«Фернандо продолжает пилотировать на высоком уровне, не уступая 25-летним парням, – подчеркнул Франко Колапинто, резервный гонщик Alpine F1. – Он постоянно совершенствуется, и мы наблюдаем, что его физическая форма лучше, чем у большинства. В свои 43 года он все еще на пике формы. Лично мне сложно представить себя на его месте в будущем».

«Чтобы участвовать в Формуле 1 столько лет, необходимо искренне любить этот вид спорта, так как это требует огромных усилий и сопряжено с серьезной физической и психологической нагрузкой. Ведь за сезон приходится пройти 24 гонки, и для этого приходится много путешествовать по всему миру, что также влечет за собой огромное душевное напряжение».

По словам Колапинто, даже спустя многие годы карьеры высокий уровень выступлений Фернандо Алонсо достоин восхищения. «Когда-то я гонял в команде с Алонсо в Формуле 4 – это было мое начало, именно тогда я его увидел впервые. После этого он открыл для меня множество дверей».

В прошлое воскресенье Колапинто принял участие в тестах на трассе в Монце за рулем болида Alpine 2023 года, в то время как продолжают не утихать слухи о его возможной замене Джека Дуэна в гонках за заводскую команду Renault.