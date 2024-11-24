Гонщик Колапинто допущен к старту гонки и выезжает на трассу из пит-лейна.

В команде Williams подтвердили информацию о том, что Франко Колапинто будет участвовать в гонке после прохождения дополнительного медицинского осмотра.

После происшествия на вчерашней квалификации гонщик был тщательно обследован специалистами медицинской бригады трассы и получил разрешение на старт в Гран При Лас-Вегаса.

"Здоровье Франко - наш главный приоритет, и мы рады, что после столь серьезного инцидента он готов принять участие в гонке. Выражаем благодарность медицинскому персоналу за отличный профессионализм и заботу", - говорится в заявлении команды.

Также отмечается важная роль механиков команды Williams, которые провели интенсивную работу по восстановлению гоночного болида Франко. Кроме того, выражена признательность болельщикам и партнерам за поддержку в сложный момент.

"Мы воспользовались возможностью внести некоторые изменения в настройки автомобиля в ходе ремонта, поэтому Франко стартует с пит-лейна. Надеемся на захватывающее шоу под светом прожекторов", - подчеркнули в Williams.