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Гонщик Колапинто допущен к старту гонки и выезжает на трассу из пит-лейна.

В команде Williams подтвердили информацию о том, что Франко Колапинто будет участвовать в гонке после прохождения дополнительного медицинского осмотра.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.11.2024, 02:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В команде Williams подтвердили информацию о том, что Франко Колапинто будет участвовать в гонке после прохождения дополнительного медицинского осмотра.

После происшествия на вчерашней квалификации гонщик был тщательно обследован специалистами медицинской бригады трассы и получил разрешение на старт в Гран При Лас-Вегаса.

"Здоровье Франко - наш главный приоритет, и мы рады, что после столь серьезного инцидента он готов принять участие в гонке. Выражаем благодарность медицинскому персоналу за отличный профессионализм и заботу", - говорится в заявлении команды.

Также отмечается важная роль механиков команды Williams, которые провели интенсивную работу по восстановлению гоночного болида Франко. Кроме того, выражена признательность болельщикам и партнерам за поддержку в сложный момент.

"Мы воспользовались возможностью внести некоторые изменения в настройки автомобиля в ходе ремонта, поэтому Франко стартует с пит-лейна. Надеемся на захватывающее шоу под светом прожекторов", - подчеркнули в Williams.

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