Когда поздно пить Боржоми: замена масла в КПП вредит больше, чем помогает

Важная функция масла в коробке передач - это смазка и защита механизмов от износа, перегрева и коррозии. Со временем масло теряет свои свойства, накапливает загрязнения и образует отложения, что негативно сказывается на работе трансмиссии, а в итоге может привести к серьезным поломкам.

Руководитель автосервиса FIT SERVICE (Москва, Бутово) Дмитрий Козловский в беседе с порталом Тарантас Ньюс подчеркнул важность своевременной замены жидкости в коробке передач и объяснил, как часто необходимо проводить данную процедуру. Эксперт также рассказал о ситуациях, когда замена масла может только усугубить проблему, а не решить ее.

Специалист отметил, что необходимо придерживаться рекомендаций производителя при замене масла в коробке передач. Например, для вариатора жидкость рекомендуется менять каждые 30-40 тысяч километров, для АКПП - 40-50 тысяч, а для МКПП - раз в 60-80 тысяч километров.

При выборе между полной или частичной заменой также важно руководствоваться рекомендациями производителя. Дмитрий Козловский подчеркнул, что если производитель рекомендует полную замену, то ее необходимо проводить без страха. Также существует метод замены вытеснением, который используется в некоторых автомобилях.

Эксперт напомнил, что коробки передач, оснащенные фильтрами, требуют обязательной замены фильтров. Засоренные фильтры приводят к износу коробки из-за недостатка смазки. Это правило распространяется на все типы коробок передач.

Часто владельцы автомобилей обращаются за заменой масла в коробке, уже когда возникли проблемы: вибрации, шум, ошибки на панели приборов. Это часто свидетельствует о превышенных интервалах замены масла и как следствие, о поломке коробки. В таких случаях метод замены не имеет значения - важно соблюдать регламент, чтобы избежать ухудшения ситуации.

По мнению эксперта, соблюдение регламента замены масла в коробке передач - это ключ к долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.