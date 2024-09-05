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Когда ждать обновленного спорткара Nissan Silvia?

Прошло более десяти лет с момента презентации ретро-стиля IDx Nissan, намекающего на третий спортивный автомобиль в линейке, где уже представлены 370Z и GT-R.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.09.2024, 10:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Прошло более десяти лет с момента презентации ретро-стиля IDx Nissan, намекающего на третий спортивный автомобиль в линейке, где уже представлены 370Z и GT-R. Первый из них был заменен на Z, а последний "умер", но обещал вернуться, возможно, в виде электромобиля. Проект IDx был закрыт из-за высоких затрат на производство и недостаточного спроса, который, как считали в Nissan, мог пострадать из-за наличия данной модели.

Фото: Carsweek.ru

Однако недавно Nissan намекнул на возможный выпуск третьей модели с выдающимися динамическими характеристиками. Официальные заявления от представителей компании намекают на возрождение легендарной марки Silvia. Иван Эспиноза, вице-президент Nissan по глобальной продуктовой стратегии, поделился хорошими новостями, сказав: «Мы провели несколько очень ранних подготовительных упражнений того, как может выглядеть архитектура».

«Подготовительные упражнения» - это бизнес-процесс, связанный в основном с начальным планированием и ранними стадиями разработки. Компания стремится завершить подготовку спортивного автомобиля с электрическим двигателем к концу десятилетия. Хотя это может вызвать недовольство у поклонников традиционных решений, установка, работающая только на бензине, становится все менее приемлемой на глобальном уровне, особенно в странах с жесткими экологическими стандартами, которые продолжают ужесточаться, включая Европу.

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о появлении на российском рынке мощной версии Nissan X-Trail 2024 Extreme Edition. Популярный среди россиян X-Trail снова доступен для покупки. Автомобили комплектуются богатой функциональностью и имеют соответствующую цену.

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