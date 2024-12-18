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Инженер Ферстаппена, играющий ключевую роль, сменит свою должность.

Один из ключевых инженеров, сотрудничающих с гонщиком Максом Ферстаппеном, Майкл Мэннинг, покидает команду и переходит в Red Bull Racing на новую должность. Он больше не будет работать с машиной четырехкратного чемпиона мира.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.12.2024, 16:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Один из ключевых инженеров, сотрудничающих с гонщиком Максом Ферстаппеном, Майкл Мэннинг, покидает команду и переходит в Red Bull Racing на новую должность. Он больше не будет работать с машиной четырехкратного чемпиона мира.

Голландское издание De Telegraaf сообщает, что Мэннинг, ответственный за старты Макса на гонках, выразил желание изменить вид деятельности в команде Red Bull Racing и не участвовать во всех этапах сезона.

По данным портала PlanetF1, Майкл Мэннинг планирует получить новую должность, связанную не с инженерной работой, а с функциями в сфере спорта, и пропустить четыре гонки в сезоне 2025 года. Дополнительной информации о его будущих обязанностях пока нет.

Майкл Мэннинг был частью близкого круга инженеров Макса Ферстаппена, в который также входили гоночный инженер Джанпьеро Ламбьясе, специалист по скорости Том Харт и инженер-моторист Дэвид Март.

Вступив в Red Bull Racing в 2011 году, Мэннинг начал сотрудничать с машиной Себастьяна Феттеля.

Источник

Макс Ферстаппен (176)Red Bull Racing (341)

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