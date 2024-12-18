Инженер Ферстаппена, играющий ключевую роль, сменит свою должность.

Один из ключевых инженеров, сотрудничающих с гонщиком Максом Ферстаппеном, Майкл Мэннинг, покидает команду и переходит в Red Bull Racing на новую должность. Он больше не будет работать с машиной четырехкратного чемпиона мира.

Голландское издание De Telegraaf сообщает, что Мэннинг, ответственный за старты Макса на гонках, выразил желание изменить вид деятельности в команде Red Bull Racing и не участвовать во всех этапах сезона.

По данным портала PlanetF1, Майкл Мэннинг планирует получить новую должность, связанную не с инженерной работой, а с функциями в сфере спорта, и пропустить четыре гонки в сезоне 2025 года. Дополнительной информации о его будущих обязанностях пока нет.

Майкл Мэннинг был частью близкого круга инженеров Макса Ферстаппена, в который также входили гоночный инженер Джанпьеро Ламбьясе, специалист по скорости Том Харт и инженер-моторист Дэвид Март.

Вступив в Red Bull Racing в 2011 году, Мэннинг начал сотрудничать с машиной Себастьяна Феттеля.