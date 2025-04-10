Эффектный фасад дизельного внедорожника Haval H9: разбор «Клубного сервиса»

Владелец данного Haval H9 ценит возможность покорить бездорожье. Приключение на этом внедорожнике пришлось по вкусу ему лишь однажды. Однако, этот короткий заезд завершился плачевно: матовая кузовная часть оказалась уязвимой для камней и веток, передний бампер треснул, а бачок омывателя – пробит. Теперь авто лишился не только своего первоначального внешнего вида, но и возможности чистить лобовое стекло от грязи.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что бампер и элементы передней части автомобиля не предназначены для серьезных нагрузок вне дороги. Усилители установлены неудачно, что означает, что даже небольшой удар может привести к повреждениям радиаторов, фар и других уязвимых частей. И это при том, что данный автомобиль официально считается полноприводным внедорожником.

Этот автомобиль оснащен 2,4-литровым дизельным двигателем мощностью 184 л.с. Двигатель имеет проверенную конструкцию - чугунный блок и алюминиевую головку блока цилиндров. Мотор функционирует с ощутимыми вибрациями, однако без нареканий по надежности. Впрочем, владельцу может не понравиться запах, исходящий из-под капота, так как салон на протяжении первых недель после покупки окутан особым ароматом из-за сажевого фильтра.

Внутри авто представлены три ряда сидений и вместительный багажник, однако не хватает премиальной атмосферы. Уровень шумоизоляции оказался недостаточным, поэтому владелец удалил обшивку салона и заменил её профессиональными шумоизоляционными материалами.

Рамная конструкция и подвеска напоминают о классических внедорожниках. В то же время, выпускная система расположена ниже рамы и легко повреждается. Коробка передач, вероятно, от компании ZF, имеет девятиступенчатую передачу, работающую плавно и предсказуемо. В трансмиссии обнаруживается первый течь: сальник переднего моста уступил, уже пройдя 2500 км.

По мнению блогера, Haval H9 с дизельным двигателем – автомобиль, способный привлечь внимание изящным дизайном и обширным функционалом. Однако, за внушительной внешностью скрываются компромиссы в технических решениях, несовершенство отдельных узлов и материалов. Этот автомобиль, безусловно, придется по вкусу тем, кто нуждается в рамном внедорожнике с полным приводом, семиместным салоном и возможностью использования в тяжелых условиях. Однако будущие владельцы должны быть готовы к дополнительным затратам на укрепление защиты, улучшение шумоизоляции и устранение мелких, но раздражающих недочетов.