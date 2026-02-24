Главная Новости McLaren Новые силовые установки для клиентов Mercedes
Новые силовые установки для клиентов Mercedes

Команды Формулы 1 McLaren, Alpine и Williams получат новейшие силовые установки Mercedes M17 E Performance уже на первом этапе сезона в Мельбурне.
Демид Поршнев
Демид Поршнев
24.02.2026, 17:41·2 мин
Клиентские команды Mercedes — McLaren, Alpine и Williams — получат силовые установки самой новой модификации уже на первом этапе сезона, который пройдёт в Мельбурне.

На недавних предсезонных тестах установленная на автомобилях Mercedes и их партнёров техника отличалась по модификации. В Mercedes пояснили, что на тестах основной задачей участвующих команд было не стремление к максимальной скорости, а адаптация к работе с новыми силовыми установками. Чтобы минимизировать возможные риски, клиентским коллективам предоставили проверенную временем версию агрегата.

Тем временем заводская команда Mercedes применила новейшую модификацию M17 E Performance, которую необходимо омологировать до 1 марта. Согласно регламенту Формулы 1, после старта сезона клиентские команды должны получать тот же уровень технического оснащения, что и заводские. Это означает, что McLaren, Alpine и Williams смогут рассчитывать на обновление в Мельбурне, когда перейдут на последнюю версию силовой установки.

Руководитель McLaren Андреа Стелла предпочёл не разглашать технические детали различий между модификациями, использовавшимися на тестах, но подтвердил, что его команда получит новейшую версию в Австралии.

Андреа Стелла отметил: «Я не хочу подробно комментировать спецификацию силовых установок. Полагаю, это часть стратегии, которую в Mercedes использовали при поставках силовых установок клиентам и заводской команде. Важно то, что правильная спецификация будет доступна нам с первой гонки».

