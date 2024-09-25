Уильямс: "Мы очень сожалеем о потере Стролла"

Бывший руководитель команды Клэр Уильямс выразил сожаление по поводу потери поддержки Лоуренса Стролла, которая привела к продаже Williams.

Уильямс подчеркнула, что потеря Стролла была серьезным ударом для команды, поскольку она лишилась значительной финансовой поддержки.

Руководитель команды отметила, что несмотря на трудности, команде удалось найти спонсора и продолжить выступления в сезоне.

Однако ситуация резко изменилась из-за пандемии Covid-19, что привело к существенным финансовым потерям из-за отмены гонок.

Продажа Williams была сложным решением для всей семьи, поскольку Формула 1 была их жизнью и планом на будущее, включая передачу команды потомкам.

Уильямс выразила благодарность новым владельцам за заботу о команде и её сотрудниках, отметив, что сделка была спасением в сложном 2020 году.

Она также признала, что жалеет о том, что не смогла сохранить долю в команде при продаже, но считает этот вопрос уже неважным.