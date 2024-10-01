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Автомобили классической модели АВТОВАЗа не вернутся на конвейер

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» принял решение определить ситуацию, касающуюся обсуждений о возможном возвращении на производственный конвейер легендарной «классики» LADA.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.10.2024, 14:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автопроизводитель «АвтоВАЗ» принял решение определить ситуацию, касающуюся обсуждений о возможном возвращении на производственный конвейер легендарной «классики» LADA.

По информации портала Quto, ссылающегося на представителей отечественного автогиганта, такой реинкарнации определенно не ожидается. Например, дизайн и компоновка старых «Жигулей», по сравнению с современными компактными моделями, уже устарели. Кроме того, на сегодняшний день на производственном заводе в Тольятти отсутствуют как соответствующие линии, так и необходимое оборудование для производства таких заднеприводных автомобилей.

На месте бывшей «второй линии главного конвейера» в настоящее время развернулась производственная логистика основного цеха.

Модели «Жигули» собирались в течение 42 лет, последний автомобиль покинул заводские ворота 17 сентября 2012 года. Этим последним автомобилем стал белый универсал ВАЗ-2104, собранный на производственных мощностях ижевского «ИжАвто». Возложили ответственность за сборку этой модели на данное предприятие летом 2011 года.

Общее количество автомобилей культового семейства с 1970 года достигло примерно 17,6 миллионов единиц.

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