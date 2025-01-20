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Китайская компания Wuling выпустила бюджетный микроавтобус, способный преобразовываться

Новый компактный вэн Wuling Zhiguang EV: возможности трансформации, миниатюрный дизайн, электромотор и уникальные аксессуары. Стоимость – около 666 тысяч рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.01.2025, 12:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Китае стал доступен к приобретению новенький многоцелевой минивэн с широким спектром возможностей - Wuling Zhiguang EV.

Автомобиль выглядит практически как популярные в Азии японские кей-кары. Эти маленькие машины с квадратным кузовом пользуются узнаваемостью и налоговыми льготами для владельцев.

Длина нового микровэна Wuling составляет около 3,68 метра с колесной базой 2,6 метра. Объем багажника равен 527 литрам, и, если необходимо, его можно увеличить до 1117 литров. В салоне автомобиля представлена компактная виртуальная приборная панель, а вместо мультимедийной системы установлена радиола с USB-портом. Также в автомобиле доступна лишь одна подушка безопасности.

Тем не менее, производитель предусмотрел 20 резьбовых отверстий для крепления различных аксессуаров в салоне и багажном отсеке. Это позволяет превратить компактный автомобиль в мобильную мастерскую или торговую точку.

Микровэн оснащен 41-сильным электрическим двигателем. Минимальная стоимость этой модели составляет 47 800 юаней, что приблизительно равно 666 тысячам рублей.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Недавно на нашем портале сообщалось о выходе новой версии бюджетного электрокара Wuling Hongguang Mini EV в Китае.

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