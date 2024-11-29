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Китайская компания Soueast представила вторую модель для российского рынка: 7-местный кроссовер Soueast S07.

Седеместный кросовер Soueast S07 будет доступен в России в двух версиях по цене от 2 749 000 рублей. Эта стоимость будет действительна при условии покупки в кредит и сдачи старого автомобиля по программе трейд-ин.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.11.2024, 13:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Седеместный кросовер Soueast S07 будет доступен в России в двух версиях по цене от 2 749 000 рублей. Эта стоимость будет действительна при условии покупки в кредит и сдачи старого автомобиля по программе трейд-ин.

Издание с развернутым списком опций и характеристик автомобиля будет доступно после начала продаж. Точной информации о дате старта продаж пока нет. В гамме моделей производителя 7-местный кроссовер расположится на позиции ниже флагманской модели S09.

Базовая версия "Комфорт" будет оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 190 лошадиных сил, работающим с семиступенчатой "роботизированной" трансмиссией и передним приводом. В качестве альтернативы предлагается вариант с 8-ступенчатой АКПП и полным приводом. Информации о цене на эту конфигурацию на данный момент нет.

Уже в стандартной комплектации кроссовер оборудован климат-контролем для задних сидений, отделкой кожей, электрорегулировкой передних сидений, виртуальной приборкой, тремя USB-портами и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт.

Фото: Carsweek.ru

Топовая версия "Премиум" со скидкой будет оценена в 3 099 000 рублей. Этот вариант оснащен 19-дюймовыми колесными дисками, парктрониками по периметру, акустикой Sony и подсветкой салона.

В версии "Премиум" также будет доступен расширенный ассортимент систем помощи водителю. Среди них адаптивный круиз-контроль, автоматическое переключение фар с дальнего на ближний свет, системы контроля слепых зон и удержания в полосе.
Фото: Carsweek.ru

Ранее Soueast объявил о планах предложить для российского рынка флагманский кроссовер S09, цена которого начнется от 3,11 миллиона рублей.

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