Китайский седан стал рекордсменом по запасу хода.

Китайская марка Roewe, входящая в состав корпорации SAIC, установила новый мировой рекорд в категории гибридных автомобилей. Седан Roewe D7 DMH смог проехать без дозаправки 2208 километров, потребляя всего 2,49 литра топлива на 100 километров.

Roewe D7 DMH. Фото AutoHome Фото: Автоновости Дня

Рекордный заезд китайского седана состоялся во время путешествия из Ланьчжоу в Урумчи, которое длилось четыре дня. Хотя детали поездки не разглашаются, предполагается, что автомобиль Roewe D7 DMH столкнулся с значительными перепадами температур и высоты во время маршрута.

В то время разница между ночной и дневной температурой в регионе составляла около 30 градусов Цельсия. Самая низкая температура, зафиксированная во время поездки, достигала -8°C, а высота изменялась на 1600 метров.

Roewe D7 DMH был представлен на рынке в ноябре прошлого года. Тогда производитель заявил, что запас хода гибридного седана по стандарту CLTC составляет 1400 километров. Однако остается неясным, был ли установленный рекорд существующей моделью автомобиля или же это была новая, еще не представленная версия. Известно лишь, что гибридная силовая установка D7 DMH базируется на 1,5-литровом двигателе внутреннего сгорания с очень высокой степенью сжатия.

Ранее SAIC начала прием заказов в Китае на новый электрический кроссовер MG. Более подробно о его цене и характеристиках рассказывали в рубрике «Автоновости дня».