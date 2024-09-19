GAC снизил цены на автомобили для российского рынка

В России объявлена специальная акция на автомобили GAC со скидкой до 200 000 рублей. Согласно информации портала "Автоновости дня", осенью можно купить кроссоверы GS3 и GS8 в базовых комплектациях GS и GL на 100 000 рублей дешевле. А при покупке минивэна M8 скидка будет вдвое больше.

С учетом предоставленных скидок стоимость модели GAC GS3 начинается от 2 199 000 рублей, GAC GS8 - от 3 799 000 рублей, а GAC M8 - от 5 299 999 рублей. Предложение действует как минимум до конца текущего месяца.

Кроме того, продолжает действовать программа трейд-ин. Например, скидка при обмене на GAC GS8 может достигать 300 000 рублей, как указано на официальном сайте производителя. Такая же сумма экономии доступна при приобретении минивэна.

Для модели GS3 скидка при сдаче старого автомобиля на взамен нового составляет 200 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш ресурс сообщал о появлении на рынке семейного кроссовера GAC GS4 Max, который построен на той же платформе, что и Emkoo.