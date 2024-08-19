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Китайский электромобиль установил рекорд скорости зарядки батареи

Компания Zeekr представила обновленную модель 007, которая была выпущена на рынок всего год назад. Несмотря на то, что обычно модели не обновляются так быстро, в данном случае есть на что обратить внимание.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.08.2024, 11:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Zeekr представила обновленную модель 007, которая была выпущена на рынок всего год назад. Несмотря на то, что обычно модели не обновляются так быстро, в данном случае есть на что обратить внимание.

Главным обновлением стала новейшая литий-железо-фосфатная батарея, способная к очень быстрой зарядке. Теперь автомобиль можно зарядить с 10% до 80% всего за 10,5 минут – на 30% быстрее, чем прежде. Кроме того, новая батарея сохраняет стабильность даже при -10 градусах, требуя всего 30 минут на зарядку.

Этот параметр имеет ключевое значение для развития на международных рынках, особенно в холодных климатических условиях, как, например, в Скандинавии. Кроме того, благодаря модификации ячеек, улучшилась динамика автомобиля, не требуя дополнительных модификаций батареи.

Модель с моноприводом теперь разгоняется до 100 км/ч на 0,4 секунды быстрее, чем ранее, достигая этой отметки за 5 секунд. Полноприводный вариант достигает скорости в 100 км/ч за 3,4 секунды, на 0,1 секунды опережая предыдущую версию.

На фотографии представлен обновленный автомобиль Zeekr 007.

Ранее сообщалось, что компания Zeekr расширяет свое присутствие на рынке Северной Америки.

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