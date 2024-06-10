Changan готовит несколько новинок для российского рынка. Что уже известно.

Компания Changan из Китая планирует порадовать российских поклонников несколькими новинками до конца 2024 года. Одной из ключевых моделей станет обновленная версия популярного кроссовера Changan CS75 Plus, как сообщает Autonews, ссылаясь на осведомленный источник.

Ожидается, что на российский рынок поступит последний вариант кроссовера Changan CS75 Plus с обновленным дизайном передней части кузова, включающим безрамочную решетку радиатора в стиле Uni-K и Uni-T.

В настоящее время в России представлена модель Changan CS75 Plus 2019 года. Этот кроссовер оснащен 1.5-литровым турбомотором мощностью 165 лошадиных сил, шестиступенчатой автоматической трансмиссией и только передним приводом. Цены на данную модель начинаются от 2 939 900 рублей.

Вторым новшеством от Changan в 2024 году станет кроссовер Uni-S, который является переименованной версией текущей модели Changan CS55 Plus. Пока неясно, будут ли в нем изменения помимо нового названия и маркировки.

Кроме того, флагманский седан Changan Lamore также будет переименован и войдет в линейку Uni под именем Uni-L при выходе на российский рынок. Насколько будут изменены характеристики этой модели помимо названия, пока остается загадкой.

Напомним, что в начале июня цены на четыре модели кроссоверов Changan в России значительно выросли: CS75Plus, обновленный CS35 Plus, CS85 Coupe и CS95. Скидки на них уменьшились на 50-150 тысяч рублей, а цены на три из них увеличились на 50-100 тысяч рублей. Общее повышение цен составило от 100 до 200 тысяч рублей, или от 2,7% до 6,9%.