Ухаживайте за китайскими автомобилями правильно, чтобы избежать частых ремонтов!

По последним данным социологических исследований, около 10% автолюбителей в России испытывают опасения при покупке китайского автомобиля из-за сомнений в его надежности. Однако, помимо качества машины, большую роль играют действия владельца в процессе эксплуатации. Как правильно ухаживать за китайским автомобилем, чтобы увеличить его срок службы и избежать частых поломок, рассказывают в материале «Автоновостей дня».

Стремительный технологический прогресс не обошёл стороной китайские производителей, которые значительно улучшили качество своих машин. К примеру, проблемы с коррозией кузова стали редче встречаться, электроника и мультимедийные системы работают быстро и без сбоев, а дизайн кузовов и интерьеров не только соответствуют мировым трендам, но и задают их.

Некоторые «болячки» китайских автомобилей до сих пор не исчезли. Например, лакокрасочное покрытие у них часто тонкое, что может привести к его быстрому износу. Одним из способов предотвратить эту проблему является оклейка кузова специальной антигравийной пленкой, защищающей ЛКП от царапин и сколов. Автовладельцам также рекомендуется обрабатывать пороги и днище автомобиля антикоррозийным составом перед эксплуатацией.

Другой совет специалистов — обработать зимой выдвижные ручки автомобиля силиконовой смазкой, чтобы избежать их блокировки из-за влаги и мороза. Регулярное техническое обслуживание также играет важную роль в продлении срока службы любого автомобиля, включая китайские. Интервалы ТО для различных моделей могут варьироваться, но их необходимо соблюдать.

На гарантийном периоде многие предпочитают обслуживать машины у дилеров. После истечения гарантии автовладельцы часто обращаются в независимые автосервисы. Важно придерживаться рекомендаций производителя по ТО, особенно при интенсивной эксплуатации в городских условиях. Интерес к китайским автомобилям в России растёт, что подтверждается увеличением запросов в онлайн-сервисе «Автотека» на 38%.