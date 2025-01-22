Компания из Китая анонсировала выпуск нового внедорожника, способного плавать по воде.

Автопроизводитель Jetour, принадлежащий китайской компании Chery, анонсировал выход в свет своего нового роскошного внедорожника под названием Zongheng, способного передвигаться не только по суше, но и по воде. Официальная премьера автомобиля будет представлена уже сегодня, 22 января, на мероприятии в Китае.

По заявлению производителя, модель Jetour Zongheng будет объединять в себе передовые технологии для бездорожья и высококлассную отделку интерьера. Судя по опубликованным официальным изображениям, новинка выдержана в классическом стиле внедорожника, с прямыми линиями, квадратными формами, дверными ручками, скрытыми под покраской, а также LiDAR-датчиком на крыше и черными стойками, придающими эффект летающей крыши. Подробности о технических характеристиках и стоимости автомобиля будут раскрыты позднее.

В линейку Jetour Zongheng, помимо внедорожника-амфибии, также войдут купеобразный кроссовер и пикап. Дополнительные спецификации по этим моделям ожидаются на предстоящем мероприятии.

Напомним, что недавно в России был представлен кроссовер Jetour T2, который получил обновленную комплектацию с «автоматической» трансмиссией и расширенным набором "опций комфорта". Эта модификация, названная Discovery, стала флагманской для модели.

Подготовлено: Алина Олешко