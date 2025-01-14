Китай убил мечту о продаже автомобилей бренда в России

В Китае автоконцерн Geely и интернет-гигант Baidu приняли решение о прекращении сотрудничества в рамках автобренда Jiyue. Компания, специализирующаяся на производстве электромобилей, выпустила две модели: кроссовер с индексом 01 и лифтбек 07.

По мнению экспертов, нумерация моделей свидетельствовала о высоких амбициях бренда. Однако спрос на электрические автомобили Jiyue оказался невысоким. Маркетологи ожидали более успешных продаж, но прогнозы не сбылись. В декабре 2024 года появилась информация о планах сокращения штата сотрудников и реорганизации компании. Сейчас проект Jiyue официально закрыт, сообщает wroom. Отдел по обслуживанию ранее проданных автомобилей останется работать.

У автобренда Jidu были планы по выходу на российский авторынок. В ноябре 2024 года был представлен электрокар Jidu 01. В текущем году планировалось начать процесс сертификации и начать продажи в России.

На данный момент у московских дилеров можно приобрести батарейные кроссоверы Jidu 01 в китайской комплектации. Автомобиль оснащен двумя электромоторами общей мощностью 544 лошадиные силы, аккумулятором емкостью 100 кВтч и полным приводом. Цена данной модели стартует от 6,6 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что премиальный автобренд Hongqi планирует реализовать в России 12 тысяч автомобилей в 2025 году.