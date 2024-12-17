Компания Toyota предложила новый Land Cruiser Prado с запасом хода 1400 км.

На ежегодном Пекинском автосалоне компания Chery представила свой новый внедорожник Jetour Shanhai T5. Этот автомобиль отличается не только уникальным дизайном, но и имеет внушительный запас хода до 1400 км.

Jetour Shanhai T5, представленный в качестве рамного гибридного внедорожника, уже сравнивают с таким гигантом как Toyota Land Cruiser. Проходя испытания, тестовые модели этого нового внедорожника скрываются за защитным камуфляжем.

Однако, несмотря на скрытность, у публики уже сложилось довольно реалистичное впечатление о серийной версии Jetour Shanhai T5. Внутреннее убранство внедорожника на последних шпионских снимках показывает, что автомобиль оснащен двухспицевым рулем с вырезанной нижней частью, огромным центральным дисплеем и металлическим декором. Кроме того, в салоне присутствуют беспроводные зарядки, дефлекторы обдува, а также кнопки управления и шайба для выбора режимов движения.

Новый китайский рамный внедорожник получил гибридную трансмиссию на основе 2.0TGDI двигателя, работающего с двумя электродвигателями. Общая мощность этой системы достигает 760 л.с. и крутящий момент впечатляющих 795 Нм.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о появлении кроссовера Jetour X50 на российском рынке автомобилей. Цена на эту модель начинается от 1,99 млн рублей.