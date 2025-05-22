Кими Антонелли: Я провел время отдыхая и готов к Монако

Гонка в Имоле оказалась сложной для Кими Антонелли: его болид не смог достичь финиша из-за проблем с двигателем. Гонщик из команды Mercedes, поделившись своими переживаниями, заявил о готовности к новым вызовам на улицах Монако.

Кими Антонелли рассказал: «Был очень разочарован сходом в последнем заезде. Весь уик-энд выдался трудным, но я понимаю, что сделал не так и знаю, как исправиться в будущем».

«Жаль, что гонка завершилась таким образом. После перехода на шины Medium у меня возникли проблемы с мощностью двигателя, которая в какой-то момент полностью пропала. Я почувствовал, что что-то не так, но все же надеялся довести заезд до конца. К сожалению, этого не случилось. Больно потерять первый домашний Гран При таким образом, но теперь впереди Монако и новый шанс отыграться».

«За последние дни мне удалось отдохнуть после гонки в Имоле, которая оказалась насыщенной и напряженной. Теперь я готов к Монако. Этот уик-энд будет важным, в некотором роде позволит мне искупить разочарование от предыдущих заездов. Монако - это трасса, которая мне нравится, этот город вдохновляет меня, и я с нетерпением жду старта гонки завтра».