Кими Антонелли: «Я не стал испытывать большего давления»

Кими Антонелли, для которого нынешний сезон Формулы 1 является всего лишь вторым, уже успел выйти в лидеры личного зачёта после трёх этапов чемпионата. Итальянец опережает своего напарника по Mercedes Джорджа Расселла на девять очков.

В ходе пятничного общения с представителями СМИ Антонелли отметил, что не ощущает дополнительного давления в связи с лидерством в чемпионате и возросшим вниманием со стороны болельщиков.

«Я знаю, что после двух побед за меня стали больше болеть, и это очень приятно. Я не стал чувствовать больший прессинг, хотя знаю, что ожидания на мой счёт выросли после двух побед и сильного начала сезона.

Я остаюсь сосредоточенным на процессе и том, что должен делать. Я не хочу слишком зацикливаться на конечном результате. Сейчас я чувствую точно такой же прессинг, как в начале сезона, но не больше. Я стараюсь твёрдо стоять на земле, концентрироваться на конечной цели и том, как её можно достичь.

Мы с напарником хорошо работаем, и в команде отличная атмосфера. Я чувствую, что могу быть серьёзным соперником. Я и пришёл в Формулу 1 для того, чтобы бороться за победы и титулы. Такова моя цель. Конечно, в этом году у меня и у Джорджа огромные возможности благодаря очень быстрой машине.

Никто из нас не хочет упустить этот шанс, но при этом нужно поддерживать хорошую динамику в команде – этим мы и занимаемся. Наша с Джорджем цель – победить и стать лучшим, но при этом мы хотим помочь команде».

Антонелли также подчеркнул, что важной задачей остаётся сохранение командной гармонии, несмотря на внутреннюю конкуренцию в Mercedes. По его словам, оба гонщика нацелены на победы, но при этом прилагают усилия для общего успеха коллектива.