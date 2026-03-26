Кими Антонелли: о значении повязки на левой руке

В четверг в паддоке автодрома Сузука привлек внимание Кими Антонелли, появившийся с повязкой на левой руке. Присутствующие сразу же поинтересовались, что стало причиной такой меры.

Антонелли пояснил: «Эта повязка – следствие аварии, которая произошла во время третьей тренировки в Мельбурне. К счастью, ситуация не критичная, и на управление машиной она никак не влияет. Это, пожалуй, самое главное».

Он добавил, что прошёл медицинское обследование, подтвердившее отсутствие переломов. Врачи диагностировали лишь растяжение. «Чтобы восстановление проходило быстрее, мне рекомендовано носить повязку. Но когда я нахожусь за рулём, никаких неудобств это не вызывает», – отметил гонщик.