Kia Seltos появится в Великобритании с гибридным двигателем и системой e-AWD

В самое сердце крупнейшего сегмента продаж Великобритании выходит новый Kia Seltos. Ожидания по поводу этой модели сохранялись уже некоторое время, и теперь компания Kia раскрыла новые подробности о среднем внедорожнике, чей запуск намечен на третий квартал текущего года.

Автомобиль дебютирует сразу с двумя гибридными силовыми установками. Новинка нацелена на конкуренцию с такими бестселлерами рынка, как Nissan Qashqai, а также с популярными моделями из Китая, включая Jaecoo 7 и BYD Seal U.

Для рынка Великобритании Seltos станет совершенно новой моделью. В то же время, на других мировых рынках этот автомобиль уже доказал свою востребованность благодаря низкой стартовой цене и просторному салону. Новое поколение призвано развить эти преимущества, предложив еще больше пространства, современный дизайн и высокотехнологичный интерьер — черты, ставшие визитной карточкой последних моделей Kia.

Гибридные версии Seltos отличаются уровнем электрификации. Первый вариант — переднеприводная модификация с 1,6-литровым бензиновым двигателем, электрическим мотором и компактной аккумуляторной батареей, общей мощностью 152 л.с. Данные о динамике и экономичности пока не раскрываются, однако известно, что автомобиль будет оснащен шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Вторая версия — e-AWD с мощностью 175 л.с. Здесь к существующей гибридной системе добавлен дополнительный электромотор, установленный на задней оси. Такое решение не только повышает проходимость на скользких дорогах, но и способствует улучшению динамики. Отметим, что Seltos стал первой моделью в группе Kia и Hyundai, получившей такую компоновку, и, по всей видимости, не последней.

Кроме того, Kia впервые предложит для негибридных моделей функцию vehicle-to-load. Это позволит использовать энергию аккумулятора для питания внешних электроприборов, например, для кипячения воды в походных условиях.