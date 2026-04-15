Kia Seltos появится в Великобритании с гибридным двигателем и системой e-AWD

Новый Kia Seltos выходит на рынок Великобритании с гибридными двигателями, просторным салоном и опцией vehicle-to-load, конкурируя с Nissan Qashqai.
15.04.2026, 11:12·2 мин
В самое сердце крупнейшего сегмента продаж Великобритании выходит новый Kia Seltos. Ожидания по поводу этой модели сохранялись уже некоторое время, и теперь компания Kia раскрыла новые подробности о среднем внедорожнике, чей запуск намечен на третий квартал текущего года.

Автомобиль дебютирует сразу с двумя гибридными силовыми установками. Новинка нацелена на конкуренцию с такими бестселлерами рынка, как Nissan Qashqai, а также с популярными моделями из Китая, включая Jaecoo 7 и BYD Seal U.

Для рынка Великобритании Seltos станет совершенно новой моделью. В то же время, на других мировых рынках этот автомобиль уже доказал свою востребованность благодаря низкой стартовой цене и просторному салону. Новое поколение призвано развить эти преимущества, предложив еще больше пространства, современный дизайн и высокотехнологичный интерьер — черты, ставшие визитной карточкой последних моделей Kia.

Гибридные версии Seltos отличаются уровнем электрификации. Первый вариант — переднеприводная модификация с 1,6-литровым бензиновым двигателем, электрическим мотором и компактной аккумуляторной батареей, общей мощностью 152 л.с. Данные о динамике и экономичности пока не раскрываются, однако известно, что автомобиль будет оснащен шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Вторая версия — e-AWD с мощностью 175 л.с. Здесь к существующей гибридной системе добавлен дополнительный электромотор, установленный на задней оси. Такое решение не только повышает проходимость на скользких дорогах, но и способствует улучшению динамики. Отметим, что Seltos стал первой моделью в группе Kia и Hyundai, получившей такую компоновку, и, по всей видимости, не последней.

Кроме того, Kia впервые предложит для негибридных моделей функцию vehicle-to-load. Это позволит использовать энергию аккумулятора для питания внешних электроприборов, например, для кипячения воды в походных условиях.

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
