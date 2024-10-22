Kia Rio опередил LADA 2114 на рынке подержанных автомобилей за 9 месяцев 2024 года.

Лидерство на российском рынке легковых автомобилей с пробегом за январь-сентябрь 2024 года по-прежнему удерживает седан LADA 2107, количество проданных машин составило 99,2 тыс. единиц. Об этом сообщают специалисты агентства «АВТОСТА», подчеркивая, что модель LADA 2107 продемонстрировала лучший рост среди ТОП-10 (+38% к АППГ).

На втором месте в списке популярности за 9 месяцев поднялся Kia Rio, количество проданных подержанных машин составило 90,8 тыс. штук. Корейский автомобиль обошел LADA 2114 «Самара-2», продажи которого достигли 90,3 тыс. автомобилей. Стоит отметить, что по итогам первых 8 месяцев 2024 года LADA 2114 занимала второе место, а Kia Rio находилась на третьей позиции.

На четвертом месте в рейтинге расположился Hyundai Solaris, общее количество продаж с января по сентябрь достигло 87,9 тыс. экземпляров. Пятую строчку занимает Ford Focus с выпуском 81,5 тыс. автомобилей.

Кроме указанных выше моделей, в список самых популярных подержанных легковых автомобилей по итогам первых 9 месяцев 2024 года также вошли седан LADA 2170 «Приора» (76 тыс. шт.), 3-дверный внедорожник LADA 4x4 (73,1 тыс. шт.), Toyota Corolla (72 тыс. шт.), Toyota Camry (61,8 тыс. шт.) и седан LADA 2190 «Гранта» (61,4 тыс. шт.).

Общее количество приобретенных подержанных автомобилей в России с начала текущего года составило 4 миллиона 384 тысячи машин. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Более подробную информацию можно найти здесь.