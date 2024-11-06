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Kia представила обновленный Sportage и огласила стоимость.

В Южной Корее был представлен обновленный кроссовер Kia Sportage. Теперь модель имеет более классический дизайн без дерзких бумеранговых ДХО.
РедакцияР
Редакция
06.11.2024, 10:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Южной Корее был представлен обновленный кроссовер Kia Sportage. Теперь модель имеет более классический дизайн без дерзких бумеранговых ДХО. Фары стали вертикальными, радиаторная решетка вытянулась до прямоугольника, создавая четкой границы с передними фарами.

На задней части автомобиля появились фары с обновленной графикой и измененный бампер, который может варьироваться в зависимости от комплектации. Например, версия X-Line имеет больше спортивных деталей.

В салоне кроссовера заметны изменения: новый руль, камера слежения за водителем, прямоугольный блок дисплеев приборов и мультимедиа.

Фото: Carsweek.ru

Из моторного ряда исчез 2-литровый турбодизель. Теперь вместо него представлен 2-литровый газовый атмосферник LPG мощностью 146 лошадиных сил. Кроме того, в линейке сохранились бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI (180 л.с.) и гибридная версия с 230-сильным двигателем и 65-сильным электромотором. Автомобили Kia Sportage с двигателем 1.6 T-GDI идут с 8-ступенчатой АКПП, в то время как другие модификации получили 6-ступенчатую трансмиссию.

В Корее цена бензиновой версии Kia Sportage составляет 28,4 млн вон (2,03 млн рублей), гибридной - 34,6 млн вон (2,47 млн рублей), а газовой - 29 млн вон (2,07 млн рублей).

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что в российских автосалонах уже можно приобрести электрокроссовер Kia EV5 2024, стоимостью от 5,9 млн рублей.

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