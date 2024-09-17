Kia возможно все еще выпустит электрическую модель Stinger GT

Kia заявляет, что электрический преемник седана Stinger GT все еще находится "в стадии изучения".

Компания хочет создать электромобиль, который поможет "укрепить бренд".

Утечки документов из начала года подсказывают, что электрический Stinger GT получит новую платформу и батарею емкостью 113,2 киловатт-часа.

Слухи о том, будет ли или не будет, окружают предполагаемый Stinger GT EV от Kia. После того, как спортивный седан был снят с производства в прошлом году, некоторые отчеты намекали на электрическую замену, в то время как другие слухи утверждали, что проект был полностью отменен. Теперь Kia заявляет, что электрический Stinger GT все еще может появиться. Возможно.

Недавно журнал Autocar взял интервью у президента Kia Хо-Сон Сонга. Он сообщил изданию, что электрический спортивный седан "находится в стадии изучения". Хотя это не является прямым подтверждением, похоже, что мечты о электрическом Stinger GT все еще живы.

Фото: Motor1.com 2026 Kia EV8 / Stinger Rendering

"Какая модель может помочь укрепить бренд?" - спросил он, "Об этом мы сейчас исследуем". Сонг также отмечает, что он "не беспокоится о долгосрочной" адаптации электромобилей, поскольку рынок в Европе по-прежнему "становится сильнее".

Электрический Stinger GT возможно не будет использовать ту же архитектуру E-GMP, на которой основаны кроссоверы Kia, такие как EV6 и EV9. Вместо этого Kia может принять новую интегрированную модульную архитектуру Hyundai (IMA) для своего спортивного седана, которая легче, мощнее и эффективнее E-GMP. Емкость батареи может достигать 113,2 киловатт-часа.

У исходной бензиновой модели был 365-сильный битурбированный V-6 в самой мощной спецификации, но электрическая версия легко может превзойти это. Утечки информации с начала этого года подсказывают о двойной силовой установке с мощностью до 603 л.с. и запасом хода по оценке EPA примерно 370 миль.

Дизайн будет сильно вдохновлен текущим семейством электромобилей Kia, от европейской EV3 до трехрядного EV9, а также современными концепциями, такими как седан EV4. Однако Kia пока не подтвердила, дойдет ли электрический Stinger GT до производства. Пальцы скрещены, чтобы он все-таки попал в линейку моделей.