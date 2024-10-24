Kia признает, что их первый грузовик выглядит странно

Автомобили класса пикап не всегда должны быть красивыми, но помогает, если они не выглядят слишком странно. Kia понимает, что ее долгожданное первое появление на рынке грузовиков немного необычно в дизайне. Однако обещает "исправить" ситуацию для тех, кто считает, что стандартный Tasman выглядит чересчур экстравагантно. Конкретно, эти странные арки колес будут выглядеть более обычно благодаря официальной детали кузова, которая уже была разработана.

Говоря с журналом Carsales, генеральный директор Kia в Австралии, Дэмиен Мередит, не скрывал своего восторга относительно того, как конкурент Ford Ranger получит менее эксцентричный профиль: "Это очень хорошие новости. Я могу вас заверить, что аксессуар [укрытие арок] будет установлен сразу при запуске". То, что я называю "усами Тома Селлека", будет опционально заменено на увеличенные накладки на арки, окружающие всю колесную арку.

Фото: Motor1.com

Это должно сделать Tasman менее контрастным и более грубым после установки дополнительной обшивки. Клиенты также смогут заказать рабочий конный тягач с стандартными накладками цвета, соответствующего остальной части кузова. Мы предполагаем, что деталь цвета кузова не будет выделяться так сильно, как непокрашенная панель.

Kia намекнула на серийный Tasman на прошлой неделе на теневых изображениях без этой красочной маскировки. Мы находимся в днях от мировой премьеры, так как пикап будет представлен 29 октября на Международном автосалоне 2024 года в Джидде. В первую очередь мы, вероятно, увидим двойную кабину, но также говорят о планах выпустить одинарную кабину, а также шасси-кабину.

Можно не рассчитывать на въезд Tasman в США, поскольку он попадет сюда с высокой ценой из-за 25% налога на курицу. Первый грузовик Kia будет производиться в Южной Корее и в основном будет ориентирован на Австралию, Африку и Ближний Восток. Больше шансов увидеть уже подтвержденный электрический пикап в Северной Америке. Однако его придется производить на заводе в Джорджии, чтобы избежать налога на курицу.

Хотя мы продолжаем говорить, что Tasman - это первый грузовик Kia, это технически не так. Bongo - это кабинный грузовик, который компания продает в Южной Корее с 1980 года. Четвертое поколение, выпущенное в 2005 году, недавно прошло обновление, поэтому оно останется в продаже еще как минимум несколько лет. Tasman станет первым пикапом компании с более глобальным присутствием.