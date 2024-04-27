Kia EV9 GT выйдет на рынок в январе 2025 года с «огромной мощностью»

Флагманский электромобиль Kia EV9 GT будет представлен в январе 2025 года. Компания обещает, что новая модель будет обладать значительной мощностью благодаря двум электромоторам, что позволит автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды.

Информация о предстоящем дебюте автомобиля была раскрыта на мероприятии Kia Investor Day 2024, которое прошло 5 апреля в Сеуле. Видеопрезентация этого события была опубликована на YouTube, где появились скриншоты слайдов, посвященных EV9 GT.

Генеральный директор Kia Хо Сон Сон анонсировал запуск EV9 GT еще год назад, но теперь появилась конкретная дата - январь следующего года. Было раскрыто, что автомобиль будет оснащен двумя электродвигателями с полным приводом и высокой мощностью.

EV9 GT будет иметь более высокие показатели мощности, чем у модели EV6 GT, что позволит ему разгоняться также быстро, как спортивные автомобили. Новинка будет быстрее EV9 GT-Line на 1,3 секунды и всего на 0,5 секунды уступит EV6 GT в разгоне до 100 км/ч.

Как и другие автомобили линейки GT, EV9 GT будет иметь усиленную подвеску и электронную тормозную систему для стабильности на высоких скоростях. Ожидается, что автомобиль получит новое шасси и легкосплавные диски с высококачественной резиной.

Помимо EV9 GT, Kia также анонсировала выход обновленной версии EV6 GT в четвертом квартале 2024 года, после обновления кроссовера EV6 во втором квартале. Среди других планов - выпуск малолитражного кроссовера EV3 в третьем квартале и обновленного Sportage в четвертом квартале.

Интересно, что компания также начала процесс отзыва популярных кроссоверов Sorento 2024 года. Новости от Kia обещают многое для поклонников марки и электромобилей в целом.