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Kia EV6 теперь доступен по более низкой цене благодаря новой базовой модели

Kia EV6: новая версия снижена на £6,350, цена от £39,235. Узнайте о новинке – электромобиле с возможностью зарядки бытовой техники и дальностью до 400 миль!
РедакцияР
Редакция
02.05.2025, 11:21·3 мин
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Фото: autoexpress

Автомобиль Kia EV6 только что получил огромную скидку в размере £6,350 и стал дешевле, чем когда-либо, благодаря появлению новой базовой модели. Kia EV6 Air Standard Range уже доступен для заказа по цене от £39,235.

Для наглядности: базовая цена EV6 составляла £40,895 при запуске здесь, в 2021 году, что означает, что стоимость стильного электромобиля сегодня почти на £2,000 ниже, несмотря на более длительный пробег и больше оборудования в стандартной комплектации.

Тогда как у остальных моделей EV6 теперь установлен аккумулятор на 84 кВтч, обеспечивающий до 361 миль пробега, модель Standard Range с аккумулятором на 63 кВтч предлагает официальный пробег 265 миль. Тем не менее, Kia утверждает, что водители смогут проехать до 400 миль с помощью более маленького аккумулятора, если они будут ездить только по городу.

Фото: autoexpress

Базовая версия EV6 все еще оснащена системой зарядки 800 вольт, которая позволяет зарядить аккумулятор от 10 до 80 процентов всего за 18 минут при использовании 350-киловаттного поста постоянного тока. Тем временем возможность зарядки и питания различной мелкой электроники, такой как микроволновая печь или электросамокат, с использованием адаптера предоставляется благодаря функции V2L (Vehicle-to-Load).

Отделка Air обильна оборудованием, включая два изогнутых дисплея диагональю 12,3 дюйма, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, обогреваемые передние сиденья, обогреваемый руль, светодиодные фары со всех сторон, легкосплавные диски диаметром 19 дюймов, камеру заднего вида, передние и задние парктроники. Также в стандартной комплектации предусмотрен интеллектуальный круиз-контроль с функцией стоп-энд-го.

Интересно, что помимо более низкой цены, EV6 будет также дешевле в обслуживании благодаря страховому рейтингу автомобиля 29E (из 50) для модели Air Standard Range по сравнению с длиннобазной версией, которая имеет рейтинг 34E.

Используемые автомобили Kia EV6 на продажу

Фото: autoexpress

2024 Kia

EV6

28,706 мильАвтоматическая коробка передачЭлектрический

Наличные £30,050
View EV6
Фото: autoexpress

2024 Kia

EV6

54,281 мильАвтоматическая коробка передачЭлектрический

Наличные £19,950
View EV6
Фото: autoexpress

2024 Kia

EV6

20,984 милиАвтоматическая коробка передачЭлектрический

Наличные £26,795
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Фото: autoexpress

2024 Kia

EV6

46,093 милиАвтоматическая коробка передачЭлектрический

Наличные £24,511
View EV6
Фото: autoexpress

2024 Kia

EV6

25,641 миляАвтоматическая коробка передачЭлектрический

Наличные £25,697
View EV6
Фото: autoexpress

2024 Kia

EV6

20,097 мильАвтоматическая коробка передачЭлектрический

Наличные £26,400
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Фото: autoexpress

2024 Kia

EV6

55,956 мильАвтоматическая коробка передачЭлектрический

Наличные £20,803
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Фото: autoexpress

2024 Kia

EV6

40,259 мильАвтоматическая коробка передачЭлектрический

Наличные £24,500
View EV6
Фото: autoexpress

2024 Kia

EV6

31,367 мильАвтоматическая коробка передачЭлектрический

Наличные £25,500
View EV6

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