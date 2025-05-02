Kia EV6 теперь доступен по более низкой цене благодаря новой базовой модели

Автомобиль Kia EV6 только что получил огромную скидку в размере £6,350 и стал дешевле, чем когда-либо, благодаря появлению новой базовой модели. Kia EV6 Air Standard Range уже доступен для заказа по цене от £39,235.
Для наглядности: базовая цена EV6 составляла £40,895 при запуске здесь, в 2021 году, что означает, что стоимость стильного электромобиля сегодня почти на £2,000 ниже, несмотря на более длительный пробег и больше оборудования в стандартной комплектации.
Тогда как у остальных моделей EV6 теперь установлен аккумулятор на 84 кВтч, обеспечивающий до 361 миль пробега, модель Standard Range с аккумулятором на 63 кВтч предлагает официальный пробег 265 миль. Тем не менее, Kia утверждает, что водители смогут проехать до 400 миль с помощью более маленького аккумулятора, если они будут ездить только по городу.
Базовая версия EV6 все еще оснащена системой зарядки 800 вольт, которая позволяет зарядить аккумулятор от 10 до 80 процентов всего за 18 минут при использовании 350-киловаттного поста постоянного тока. Тем временем возможность зарядки и питания различной мелкой электроники, такой как микроволновая печь или электросамокат, с использованием адаптера предоставляется благодаря функции V2L (Vehicle-to-Load).
Отделка Air обильна оборудованием, включая два изогнутых дисплея диагональю 12,3 дюйма, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, обогреваемые передние сиденья, обогреваемый руль, светодиодные фары со всех сторон, легкосплавные диски диаметром 19 дюймов, камеру заднего вида, передние и задние парктроники. Также в стандартной комплектации предусмотрен интеллектуальный круиз-контроль с функцией стоп-энд-го.
Интересно, что помимо более низкой цены, EV6 будет также дешевле в обслуживании благодаря страховому рейтингу автомобиля 29E (из 50) для модели Air Standard Range по сравнению с длиннобазной версией, которая имеет рейтинг 34E.
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