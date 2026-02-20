Ки: "Мы начинаем сезон с определённым оптимизмом"

В финальный день предсезонных тестов Формулы 1 за рулём болида Audi поочерёдно работали Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето. Утром Хюлкенберг сосредоточился на выполнении запланированной программы команды, а днём Бортолето провёл сессии, имитирующие квалификацию и гонку. Руководство Audi отметило успешное завершение подготовки заводской команды к своему дебютному сезону в чемпионате.

Технический директор Джеймс Кей прокомментировал завершение тестовой программы: «Во-первых, прошло много времени с тех пор, как команды Формулы 1 проводили три зимние тестовые сессии. Сегодняшний формат напоминает времена, когда тесты были более продолжительными, что особенно важно в условиях появления новых машин и изменений в регламенте. Кажется невероятным, что всего шесть недель назад, в начале января, мы впервые вывели болид на трассу в Барселоне для съёмочного дня».

По словам Кея, за последние недели коллектив Audi продвинулся далеко вперёд. В команде успели представить новый аэродинамический обвес, провести дистанцию, сопоставимую с гоночной, и заняться тонкой настройкой шасси и силовой установки. Этот период выдался крайне насыщенным и требовал максимальной отдачи от всех специалистов.

Технический директор отметил, что оба пилота чувствуют уверенность за рулём машины. Несмотря на то что остаются вопросы по надёжности и эффективности, серьёзных неожиданностей выявлено не было. Кей подчеркнул, что команда находится именно там, где рассчитывала быть на данном этапе подготовки, и встречает старт сезона с определённым оптимизмом, хотя позиции соперников пока остаются неизвестны.

Габриэль Бортолето, завершивший тесты на 7-м месте, подвёл итоги двух недель работы в Бахрейне: «Мы провели две продуктивные недели и серьёзно подготовились к началу сезона. Команда продемонстрировала отличную работу, и прогресс в работе с машиной очевиден, что придаёт уверенности».

Он отметил, что впереди ещё много задач и направлений для развития, однако подчеркнул положительный итог тестовой программы. Бортолето выразил благодарность сотрудникам командных баз в Хинвиле, Нойбурге и Бистере за поддержку и упорный труд. Теперь приоритетом для коллектива становится подготовка к этапу в Мельбурне, начала которого пилот ожидает с нетерпением.

Нико Хюлкенберг, занявший 15-ю строчку по итогам тестов, также остался доволен результатами: «Это был продуктивный день завершения зимних тестов в Бахрейне. Мы выполнили всю программу как в Барселоне, так и на сессиях в Бахрейне. Теперь основной фокус — на Мельбурне, который ещё в январе казался весьма отдалённым».

Хюлкенберг отметил значительный объём проделанной работы и большое количество кругов, пройденных за время тестов. Пилот особо подчеркнул вклад инженеров и специалистов на базах в Хинвиле, Бистере и особенно в Нойбурге. По его словам, запуск на трассу нового силового агрегата и его последующая адаптация стали сложной задачей, с которой команда справилась благодаря общим усилиям.

Пилот Audi добавил, что тесты позволили коллективу сделать большой шаг вперёд, и команда оперативно реагировала на возникающие проблемы. Впереди у коллектива неделя для закрепления полученных знаний и финальной подготовки к первой гонке в Мельбурне, после чего начнётся гоночный сезон.