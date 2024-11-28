Кевин Магнуссен: У меня хорошее знакомство с руководством Cadillac

В 2026 году в мире Формулы 1 появится новый участник – команда Cadillac. Пилот Кевин Магнуссен, известный по выступлениям за заводскую команду GM в серии IMSA, поделился интересной информацией во время пребывания в Катаре. Он рассказал о знакомстве с людьми, ответственными за проект в Формуле 1.

«Приход такого крупного автопроизводителя, как GM, в Формулу 1 имеет огромное значение для всего спорта, – отметил Кевин Магнуссен. – По моим сведениям, они планируют создать полноценную гоночную команду, и это действительно здорово. Увеличение числа машин на стартовой решетке должно понравиться поклонникам гоночного шоу. К тому же в 2026 году планируются изменения в техническом регламенте, и я надеюсь, что новые правила помогут сбалансировать силы между командами».

Кевин также отметил, что провел сезон 2021 года в составе заводской команды Cadillac в серии IMSA, что позволило ему познакомиться с руководством гоночного подразделения. «Я хорошо знаком с этими людьми, но пока не общался с ними относительно участия в проекте Формулы 1», – добавил пилот.

На два этапа до окончания текущего сезона команда Haas занимает шестое место в общем зачете Кубка конструкторов. Кевин Магнуссен подчеркнул важность для команды сохранить эту позицию и подняться выше. «Для нас крайне важно занять наивысшее возможное место в Кубке конструкторов. Сейчас мы на шестом месте, опережая команду Alpine всего на одно очко и RB на четыре», – сказал пилот.

По мнению Магнуссена, разница между шестой и восьмой строчкой в финансовом плане огромна. Призовые средства, полученные за высокое место в общем зачете, позволяют инвестировать в развитие команды на будущее. «Именно поэтому для нас столь важно финишировать на шестой позиции», – пояснил гонщик.

Наконец, Кевин Магнуссен упомянул о будущем совместной работы с Айо Комацу и выразил надежду на сохранение отношений с командой Haas. «Мы уже обсуждали, что можем добиться вместе в следующем сезоне. Посмотрим, как сложатся обстоятельства, какие будут мои планы, но я бы хотел остаться частью этой команды. После стольких лет совместной работы хотелось бы продолжить наше сотрудничество», – заключил Кевин Магнуссен.