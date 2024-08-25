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Кевин Магнуссен выезжает на старт из пит-лейна.

После завершения квалификации Гран При Нидерландов порталась новость о замене отдельных элементов силовой установки на болиде пилота команды Haas - Кевина Магнуссена.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.08.2024, 13:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения квалификации Гран При Нидерландов порталась новость о замене отдельных элементов силовой установки на болиде пилота команды Haas - Кевина Магнуссена.

По информации команды, датский гонщик был оборудован новыми компонентами: накопителем энергии (третий из двух разрешенных на сезон) и блоком управляющей электроники (также третий из двух, предусмотренных правилами на сезон). Данная процедура потребовала нарушения правила о режиме "закрытого парка", в связи с чем Магнуссен вынужден стартовать с пит-лейна.

В ходе квалификации пилот Haas продемонстрировал 15-е время, однако после аннулирования результатов Алекса Элбона и назначения штрафа Льюису Хэмилтону, ему предстоит выйти на стартовую позицию тринадцатым.

Источник

FIA (110)Haas F1 Team (93)Кевин Магнуссен (50)

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