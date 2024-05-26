Источник: высказывания Кевина Магнуссена о столкновении с Пересом.

Кевин Магнуссен высказал свои мысли о произошедшей аварии на первом круге Гран При Монако. По мнению датского гонщика из команды Haas, виноватым в происшествии является Серхио Перес, который не уступил ему место на трассе.

«С моей точки зрения, передняя часть моего болида была уже впереди задних колес машины Переса, и когда он начал смещаться к отбойнику, он вытолкнул меня в барьеры. Именно в этот момент произошло столкновение», - прокомментировал Магнуссен.

Гонщик подчеркнул, что он рассчитывал на то, что Перес уступит ему место, когда тот оказался справа. «Это был не поворот, где мы замедляемся, а небольшой поворот на прямом участке трассы. В таких местах важно оставлять достаточно места сопернику, чтобы не создавать опасную ситуацию», - добавил он.

«К сожалению, теперь нашей команде придется столкнуться с дополнительными расходами, а парням придется проявить себя. Возможно, мы упустили какие-то шансы. Пока неясно, какие будут последствия этой аварии, но нам предстоит дождаться решения стюардов. Я убежден, что я уже начал маневр обгона, когда меня вытолкнули в стену», - заключил Магнуссен.