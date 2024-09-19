Кевин Магнуссен о штрафах за "нелепые вещи"

Кевин Магнуссен пропустил Гран При в Баку из-за дисквалификации, однако готов вернуться за руль на очередном этапе – в Сингапуре. Во время общения с журналистами в паддоке Марина-Бэй он поделился своим мнением о штрафной политике Международной автомобильной федерации.

«Я не следил за высказываниями других гонщиков, но если кто-то из них призвал к пересмотру системы штрафов, то это замечательно, – отметил Кевин Магнуссен. – Я считаю, что ограничения на борьбу на трассе в Формуле 1 – это не лучшее решение. Это неприятно, когда любимый вид спорта меняется в сторону, которая тебе не по вкусу.

Я приверженец того, чтобы гонки велись на пределе, такая борьба – ключевой элемент привлекательности автоспорта. Борьба на пределе и даже чуть больше – в этом вся суть наших гонок».

«Гонщики должны сами находить баланс между агрессивной борьбой и чистыми обгонами – либо добиваешься успеха, либо портишь себе гонку, нарушая правила. Однако в настоящее время, на мой взгляд, наказывают за пустяки. Я – поклонник Формулы-1 и хочу, чтобы нам дали возможность бороться на трассе вновь».