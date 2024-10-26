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Кевин Магнуссен надеется, что команда сможет добиться очков.

Команда Haas с уверенностью оценивает результаты пятничных тренировок в Мехико. Пилоты - Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг, выразили удовлетворение скоростью болида и надеются на борьбу за места в топ-10.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.10.2024, 04:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Haas с уверенностью оценивает результаты пятничных тренировок в Мехико. Пилоты - Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг, выразили удовлетворение скоростью болида и надеются на борьбу за места в топ-10.

Кевин Магнуссен занял шестую позицию и поделился своими впечатлениями: "Сложно судить о силе команд после второй тренировки, но мы выглядим неплохо, что радует. Болид хорошо себя ведет, мы улучшили свои результаты во второй сессии. Мы проводили шинные тесты, и надеемся на еще более успешное выступление в субботу.

Ожидается жесткая борьба, и во второй тренировке наш болид не был самым быстрым среди команд среднего поля. Однако, я верю, что наши обновления сработали. В Мехико температура ниже, чем в прошлом году, что существенно. У меня хорошие ощущения, и я надеюсь, что сможем бороться за очки".

Нико Хюлкенберг финишировал на двенадцатой позиции и прокомментировал день: "Довольно необычная пятница, но болид достаточно быстрый - я был конкурентоспособен в первой тренировке, а Кевин показал хорошие результаты во второй. Похоже, что у нас есть шансы бороться за места в топ-10.

Теперь нам нужно поработать над настройками и увеличить скорость. Мы постараемся сохранить темп, установленный на прошлой неделе, но трасса в Мехико отличается от предыдущих, и нам предстоит выполнить еще много работы".

Источник

Haas F1 Team (116)Кевин Магнуссен (63)Нико Хюлкенберг (65)

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