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Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг исключены из гонки

Дисквалификация гонщиков Haas - Кевина Магнуссена и Нико Хюлкенберга - из протокола квалификации на Гран При Монако объявлена стюардами. Причиной послужило обнаруженное несоответствие заднего антикрыла техническому регламенту.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.05.2024, 21:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Дисквалификация гонщиков Haas - Кевина Магнуссена и Нико Хюлкенберга - из протокола квалификации на Гран При Монако объявлена стюардами. Причиной послужило обнаруженное несоответствие заднего антикрыла техническому регламенту.

Представители команды пояснили, что на гоночной трассе в Монако впервые было применено заднее антикрыло новой версии и допустили ошибку в расчетах. Одновременно они подчеркнули, что заднее антикрыло предыдущей модификации полностью соответствует установленным правилам.

Не будучи недовольными таким развитием событий, стюарды все же приняли формальное решение о допуске Магнуссена и Хюлкенберга к участию в гонке. Тем не менее, гонщикам Haas придется начинать сегодняшнюю гонку с пит-лейн.

Источник

FIA (59)Haas F1 Team (46)Кевин Магнуссен (29)Нико Хюлкенберг (34)

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