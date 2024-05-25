Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг исключены из гонки

Дисквалификация гонщиков Haas - Кевина Магнуссена и Нико Хюлкенберга - из протокола квалификации на Гран При Монако объявлена стюардами. Причиной послужило обнаруженное несоответствие заднего антикрыла техническому регламенту.

Представители команды пояснили, что на гоночной трассе в Монако впервые было применено заднее антикрыло новой версии и допустили ошибку в расчетах. Одновременно они подчеркнули, что заднее антикрыло предыдущей модификации полностью соответствует установленным правилам.

Не будучи недовольными таким развитием событий, стюарды все же приняли формальное решение о допуске Магнуссена и Хюлкенберга к участию в гонке. Тем не менее, гонщикам Haas придется начинать сегодняшнюю гонку с пит-лейн.