Главная Новости Haas F1 Team Кевин Магнуссен о целях команды: "Главное – опередить RB".
Новости

Кевин Магнуссен о целях команды: "Главное – опередить RB".

Вчера в Мехико оба гонщика команды Haas F1 смогли пробиться в финал квалификации. Датчанин Кевин Магнуссен продемонстрировал отличную скорость, финишировав на седьмой позиции. В то время как немец Нико Хюлкенберг показал десятый результат.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.10.2024, 02:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Вчера в Мехико оба гонщика команды Haas F1 смогли пробиться в финал квалификации. Датчанин Кевин Магнуссен продемонстрировал отличную скорость, финишировав на седьмой позиции. В то время как немец Нико Хюлкенберг показал десятый результат.

"Мы смогли пройти в финальную сессию и обоим машинам Haas удалось опередить тех, кого мы планировали. Это отличный результат, и мы можем быть довольны своей работой. Трасса Мехико очень грязная с внутренней стороны, и старт с нечётной позиции - это как бонус для нас. У нас есть все шансы заработать ценные очки в гонке. Главное для нас - опередить Red Bull, с кем мы боремся прямо на трассе, а также выиграть у Williams и Alpine", - отметил Магнуссен.

Свои ощущения поделился и Нико Хюлкенберг: "На протяжении всего уик-энда я сталкиваюсь с определенными трудностями. Мне сложно настроиться на машину, круги не получаются такими, какими бы мне хотелось. Очень трудно найти нужный ритм и гармонию. К сожалению, мне не удалось улучшить свой результат в заключительной сессии квалификации, в то время как мой партнёр, Кевин, продемонстрировал отличную скорость, финишировав седьмым. Очень приятно видеть, что оба Haas стартуют из первой десятки. У нас отличная максимальная скорость, так что у нас есть хорошие шансы завтра повторить успех"

Источник

Haas F1 Team (117)Кевин Магнуссен (64)Нико Хюлкенберг (66)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация