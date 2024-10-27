Кевин Магнуссен о целях команды: "Главное – опередить RB".

Вчера в Мехико оба гонщика команды Haas F1 смогли пробиться в финал квалификации. Датчанин Кевин Магнуссен продемонстрировал отличную скорость, финишировав на седьмой позиции. В то время как немец Нико Хюлкенберг показал десятый результат.

"Мы смогли пройти в финальную сессию и обоим машинам Haas удалось опередить тех, кого мы планировали. Это отличный результат, и мы можем быть довольны своей работой. Трасса Мехико очень грязная с внутренней стороны, и старт с нечётной позиции - это как бонус для нас. У нас есть все шансы заработать ценные очки в гонке. Главное для нас - опередить Red Bull, с кем мы боремся прямо на трассе, а также выиграть у Williams и Alpine", - отметил Магнуссен.

Свои ощущения поделился и Нико Хюлкенберг: "На протяжении всего уик-энда я сталкиваюсь с определенными трудностями. Мне сложно настроиться на машину, круги не получаются такими, какими бы мне хотелось. Очень трудно найти нужный ритм и гармонию. К сожалению, мне не удалось улучшить свой результат в заключительной сессии квалификации, в то время как мой партнёр, Кевин, продемонстрировал отличную скорость, финишировав седьмым. Очень приятно видеть, что оба Haas стартуют из первой десятки. У нас отличная максимальная скорость, так что у нас есть хорошие шансы завтра повторить успех"